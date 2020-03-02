Организаторы этапа КМ в Нове-Месте назвали убытки от проведения соревнований без зрителей

Глава Союза биатлонистов Чехии и руководитель оргкомитета по проведению этапа Кубка мира в Нове-Месте Иржи Хамза рассказал об убытках, которые чешская сторона понесёт из-за проведения соревнований без зрителей. Ранее стало известно, что этап Кубка мира в Нове-Месте из-за угрозы распространения коронавируса будет проходить без зрителей.

«Пока единственное, что мы знаем, это заявление Совета безопасности. Нам остаётся лишь ждать, пока не будет сделано письменно заявление. После этого будем говорить о компенсации со стороны государства, у нас будет большой ущерб.

Какой ущерб? Бюджет составляет около 2,7 млн евро. Мы уже всё сделали, поэтому сейчас уже нельзя никак сэкономить. Гонки будут проходить без зрителей, ущерб составит около 1,5–1,9 млн евро.

Будут ли жить итальянцы отдельно? Большинство команд живут отдельно, арендуя весь отель», — приводит слова Хамзы Idnes.cz.

Этап Кубка мира в Нове-Месте будет проходить с 5 по 8 марта.