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В МОК отказались комментировать ситуацию с подделкой подписей Родченкова

В МОК отказались комментировать ситуацию с подделкой подписей Родченкова
Биатлон / Кубок мира 0

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать информацию, согласно которой Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал дополнительные объяснения в связи с возможным использованием поддельных подписей информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

«МОК не комментирует слушания, которые проходят в данный момент», — сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Ранее о наличии поддельных подписей Родченкова сообщил адвокат российских биатлонисток. Он утверждает, что подделку подтверждают российские и британские эксперты.

Все три российские спортсменки были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

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