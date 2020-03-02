В МОК отказались комментировать ситуацию с подделкой подписей Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать информацию, согласно которой Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал дополнительные объяснения в связи с возможным использованием поддельных подписей информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
«МОК не комментирует слушания, которые проходят в данный момент», — сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
Ранее о наличии поддельных подписей Родченкова сообщил адвокат российских биатлонисток. Он утверждает, что подделку подтверждают российские и британские эксперты.
Все три российские спортсменки были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Шипулин: если от нас требуют честности, МОК и CAS должны вести себя так же
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