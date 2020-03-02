Адвокат: доказательства подделки подписей Родченкова были приняты к рассмотрению CAS

Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, дело которых рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS), рассказал о доказательствах подделки подписи информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Ранее Панич сообщил, что в документах Международного олимпийского комитета (МОК) подписи были подделаны.
«Мы сравнивали подписи с другими подписями господина Родченкова, которые нами были получены в московской лаборатории, где он ранее работал директором. Мы получили большое количество образцов его подписей — более ста, притом что для проведения экспертизы обычно требуется порядка двух десятков образцов.
Мы были практически уверены в том, что если принесём заключение исключительно от российских экспертов, то ему никто не поверит, поэтому мы нашли и привлекли к работе одного из лучших английских экспертов-почерковедов, который неоднократно выступал в судах как Великобритании, так и других государств. Опыт его работы составляет более 40 лет, и он пришёл к выводу о поддельности подписей господина Родченкова
Ключевые доказательства, которые представлены в этом деле, — это аффидевиты Родченкова, и поскольку ряд подписей на этих аффидевитах вызвали у нас подозрения, мы перед сегодняшним судебным заседанием попросили экспертов оценить данные подписи.
Российские и английские эксперты-почерковеды пришли к выводу, что все, абсолютно все подписи Родченкова на аффидевитах являются поддельными. И такой же вывод был сделан Group-IB. Сегодня мы сделали заявление, что подписи являются поддельными, и эти доказательства были приняты к рассмотрению», — цитирует Панича ТАСС.
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