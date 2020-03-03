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Адвокат российских биатлонисток рассчитывает получить решение CAS в течение 2-3 недель

Адвокат российских биатлонисток рассчитывает получить решение CAS в течение 2-3 недель
Биатлон / Кубок мира 0

Андрей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, рассказал о сроках рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). Биатлонистки были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, после этого они подали иск в CAS.

«Полное решение может выноситься в течение нескольких месяцев. Мы рассчитываем на то, что резолютивную часть нам озвучат в относительно ближайшее время. Мы могли бы рассчитывать на то, что это будет сделано в течение двух-трех недель. Но этот вопрос полностью находится в руках CAS, как они решат, так и будет», — цитирует Панича ТАСС.

Ранее адвокат заявил, что в документах Международного Олимпийского комитета (МОК) были подделаны подписи информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

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