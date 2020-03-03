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Пихлер назвал дело против Зайцевой и Романовой «большой борьбой с Россией»

Пихлер назвал дело против Зайцевой и Романовой «большой борьбой с Россией»
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер поделился мнением о деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которое рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Пихлер прибыл на заседание CAS, россиянки пытаются оспорить пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Я был рад видеть Яну и Ольгу Зайцеву, мы вчера с ними встречались за ужином и многое успели обсудить. Им важно бороться за правду, поскольку, считаю, что всё это — большая борьба с Россией. В этом замешано много политики», — цитирует Пихлера ТАСС.

Ранее адвокат спортсменок заявил, что в документах Международного Олимпийского комитета (МОК) были подделаны подписи информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

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