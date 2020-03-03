CAS закрыл для прессы слушания по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной из-за коронавируса

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отказался от публичных слушаний по делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Россиянки пытаются оспорить пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева вместе с Яной Романовой и Ольгой Вилухиной требуют проведения публичных слушаний по допинговым делам в Спортивном арбитражном суде (CAS) с обязательным присутствием российских и мировых СМИ.

Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы.