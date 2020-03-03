Эксперты-криминалисты подтвердили, что подписи Родченкова в документах МОК подделаны

Криминалистический анализ подтвердил, что подписи информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова в документах Международного олимпийского комитета по делам российских биатлонисток были подделаны. Об этом сообщили на сайте компании Group-IB, специалисты которой проводили анализ.
В ходе исследования было установлено, что на документах, которые были рассмотрены в рамках слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS), присутствуют полностью одинаковые изображения с подписью, которые, вероятно, были вставлены в эти документы из другого источника.
«Эти изображения имеют одинаковый размер, формат, и хеш-сумму — уникальный идентификатор файла. Оба изображения с подписью отчуждаемы, т.е. могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой», – сказал Сергей Никитин, специалист лаборатории компьютерной криминалистики.
Ранее информацию о поддельности подписей подтвердили российские и британские эксперты-почерковеды.
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