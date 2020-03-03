Васильев — о Бочарникове и Кручинкиной: в Кубке мира у них медалей не будет
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на победы на чемпионате Европы в Раубичах представителей Беларуси Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной, которые раньше выступали за Россию.
«Бочарников и Кручинкина — это спортсмены не того уровня, чтобы переживать об их потере для сборной России. В отсутствие конкуренции они спокойно подготовились к важному для Беларуси старту и выдали результат в Раубичах. У них была хорошая форма, где-то повезло. Но завоёвывать медали на серьёзных стартах — этапах Кубка мира — эти ребята не будут. Поверьте, мы их хорошо знаем, и в сборной России они не выдержали конкуренцию», — приводят слова Васильева «Известия».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
Российские биатлонисты снова победили под чужим флагом. На родине от них отказались
Бочарников и Кручинкина в России не выдержали конкуренции, а теперь обыгрывают экс-соотечественников. Наших биатлонистов вообще тренируют?
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