Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Алябьев: именно Резцова способна стать лидером сборной. У неё характер как у матери

Алябьев: именно Резцова способна стать лидером сборной. У неё характер как у матери
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев прокомментировал состав женской сборной России на этапах Кубка мира по биатлону, которые состоятся в марте.

«Это несправедливое решение по отношению к той же Глазыриной и Павловой. Первая находится в лидерах общего зачёта Кубка IBU, вторая выиграла чемпионат Европы. Причём Павлову не хотели брать на ЧЕ и вызвали в последний момент. Она показала результат, но на Кубок мира везут Кайшеву, которая проводит слабый сезон. Наверное, у руководства СБР и тренеров сборной есть объяснение этому.

Мне кажется, именно Резцова способна стать новым лидером сборной. Она съездила на ЧМ, можно сказать, туристом, но не сломалась и провела отличный чемпионат Европы. У неё характер как у матери. Теперь Кристине нужно подтвердить свой класс на двух последних этапах Кубка мира. Это придаст ей уверенности перед новым сезоном», – приводят слова Алябьева «Известия».

Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 5 по 8 марта, восьмой – в Контиолахти (Финляндия) с 12 по 15 марта.

IBU сделал заявление по ситуации с этапом Кубка мира в Нове-Место
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020