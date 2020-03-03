Алябьев: именно Резцова способна стать лидером сборной. У неё характер как у матери

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев прокомментировал состав женской сборной России на этапах Кубка мира по биатлону, которые состоятся в марте.
«Это несправедливое решение по отношению к той же Глазыриной и Павловой. Первая находится в лидерах общего зачёта Кубка IBU, вторая выиграла чемпионат Европы. Причём Павлову не хотели брать на ЧЕ и вызвали в последний момент. Она показала результат, но на Кубок мира везут Кайшеву, которая проводит слабый сезон. Наверное, у руководства СБР и тренеров сборной есть объяснение этому.
Мне кажется, именно Резцова способна стать новым лидером сборной. Она съездила на ЧМ, можно сказать, туристом, но не сломалась и провела отличный чемпионат Европы. У неё характер как у матери. Теперь Кристине нужно подтвердить свой класс на двух последних этапах Кубка мира. Это придаст ей уверенности перед новым сезоном», – приводят слова Алябьева «Известия».
Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 5 по 8 марта, восьмой – в Контиолахти (Финляндия) с 12 по 15 марта.
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