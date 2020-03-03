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Т. Бё: обычно в Нове-Месте мы не слышим своего дыхания

Т. Бё: обычно в Нове-Месте мы не слышим своего дыхания
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал информацию о том, что предстоящий этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) пройдёт без зрителей из-за коронавируса. Соревнования запланированы на 5-8 марта.

«Давление трибун в Нове-Месте — самое большое в Кубке мира. Обычно мы не слышим своего дыхания, когда подъезжаем к огневому рубежу и стреляем», — приводит слова Бё-старшего VG.

Ранее сообщалось, что этап в Нове-Месте может быть отменён. В Чехии коронавирус был подтверждён у трёх человек, вернувшихся в страну из Италии. Организаторы этапа ожидали, что соревнования посетят примерно 100 тыс. зрителей.

В общем зачёте Кубка мира Тарьей Бё занимает четвёртое место.

Медали Кубка мира по биатлону в сезоне- 2019/2020.

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