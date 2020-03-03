Пихлер считает, что Логинову необходимо раскрыть подробности допингового скандала
Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал скандальную ситуацию с Александром Логиновым.
«Конечно, всему миру интересно, что же там на самом деле тогда происходило. Это касается и Александра Логинова, и Ирины Старых. Его объяснения действительно бы очень помогли. Возможно, он сможет указать на то, что это была не его вина и за этим кто-то стоял», – приводит слова Пихлера ТАСС.
На чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия), который завершился 23 февраля, Логинов выиграл золотую медаль в спринтерской гонке и бронзовую медаль в гонке преследования. После этого многие иностранные биатлонисты негативно высказались о Логинове и его результатах, напоминая спортсмену о допинговом прошлом.
Пихлер назвал дело против Зайцевой и Романовой «большой борьбой с Россией»
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