Пихлер считает, что Логинову необходимо раскрыть подробности допингового скандала

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал скандальную ситуацию с Александром Логиновым.

«Конечно, всему миру интересно, что же там на самом деле тогда происходило. Это касается и Александра Логинова, и Ирины Старых. Его объяснения действительно бы очень помогли. Возможно, он сможет указать на то, что это была не его вина и за этим кто-то стоял», – приводит слова Пихлера ТАСС.

На чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия), который завершился 23 февраля, Логинов выиграл золотую медаль в спринтерской гонке и бронзовую медаль в гонке преследования. После этого многие иностранные биатлонисты негативно высказались о Логинове и его результатах, напоминая спортсмену о допинговом прошлом.