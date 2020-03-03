В Кремле отреагировали на информацию о поддельных подписях Родченкова

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал информацию о том, что в документах, представленных МОК в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, обнаружены поддельные подписи информатора ВАДА Григория Родченкова.
«Безусловно, это информация, заслуживающая самого пристального внимания. Это не вопрос Кремля — подписи комментировать и так далее. Это вопрос для наших спортивных властей», — приводит слова Пескова ТАСС.
Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.
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