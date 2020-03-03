Пихлер — об обыске у Логинова: думаю, это не имеет отношения к допингу

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал ситуацию с обысками, которые прошли во время чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) в гостиничных номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.
«Это неправильно, считаю это ненормальным. Это была ошибка. В российской команде всегда много специалистов, и на всех аккредитаций не хватает, поэтому нормально, что дружественная команда Украины помогла. То, что произошло, считаю некорректным. Я не очень сильно погружён в эту историю, но мне так кажется, думаю, это всё не имеет отношения к допингу.
Это просто было нечестно. Логинов был в хорошей форме, он талантливый парень и хороший спортсмен. Он же не из тех спортсменов, которые появились из ниоткуда, он и по юниорам выступал сильно. Думаю, что тогда он не был на допинге», – приводит слова Пихлера ТАСС.
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