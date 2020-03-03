Вилухина: очень обрадовалась, что была подделка подписей Родченкова — это обвал всему делу

Бывшая российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала информацию, согласно которой Международный олимпийский комитет в ходе слушания дела российских биатлонисток в Спортивном арбитражном суде (CAS) признал, что в предоставленных документах подделаны подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Помимо Вилухиной по этому делу проходят Ольга Зайцева и Яна Романова.
«Я очень обрадовалась, что была подделка подписей – это обвал всему делу. Я негодую по поводу всего этого как серебряный призёр. Это дискредитирует моё имя, я не могу посещать стадионы, я не могу выезжать на Олимпийские игры. Я сдала сотни допинг-проб, ни одна из них не была сомнительной, за исключением той, которая в нашем деле как-то трактуется как с царапиной. Я не царапала свои пробы. Это бред и полная клевета. Мне понравилось, как прошли слушания, в хорошем настроении возвращаюсь домой», — цитирует Вилухину РИА «Новости».
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