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На этапе КМ в Нове-Месте не будет дополнительных мер предосторожности из-за коронавируса

На этапе КМ в Нове-Месте не будет дополнительных мер предосторожности из-за коронавируса
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о подготовке организаторов к проведению этапа Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Этот этап будет проходить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Но, по словам Хованцева, никаких специальных мер безопасности в Чехии не будет.

«Сегодня прошло плановое общее собрание для капитанов, тренеров сборных, на нём присутствовали представители всех команд, участвующих в этапе. Ни о каких дополнительных мерах предосторожности не говорилось. Все в курсе, что этап пройдёт без зрителей. Беспокойства со стороны тренеров нет.

Поднимались ещё обычные вопросы по проведению соревнований: трасса, разминка и так далее», — цитирует Хованцева РИА «Новости».

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