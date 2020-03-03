На этапе КМ в Нове-Месте не будет дополнительных мер предосторожности из-за коронавируса

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о подготовке организаторов к проведению этапа Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Этот этап будет проходить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Но, по словам Хованцева, никаких специальных мер безопасности в Чехии не будет.

«Сегодня прошло плановое общее собрание для капитанов, тренеров сборных, на нём присутствовали представители всех команд, участвующих в этапе. Ни о каких дополнительных мерах предосторожности не говорилось. Все в курсе, что этап пройдёт без зрителей. Беспокойства со стороны тренеров нет.

Поднимались ещё обычные вопросы по проведению соревнований: трасса, разминка и так далее», — цитирует Хованцева РИА «Новости».