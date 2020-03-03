Вилухина: бесит, что у меня убрали приставку «двукратный серебряный призёр ОИ»

Российская биатлонистка Ольга Вилухина, которая была пожизненно дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, рассказала о слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), куда она направила апелляцию. Вместе с Вилухиной иски в CAS подали Яна Романова и Ольга Зайцева, которые также были пожизненно дисквалифицированы. Ранее адвокат спортсменок сообщил, что в документах Международного олимпийского комитета (МОК) использовались подделанные подписи информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

«Я выступала на слушаниях, считаю, они прошли очень конструктивно. Все обвинения, которые ранее были выдвинуты против меня, носят клеветнический характер. Что касается царапин на пробах, то я их точно не оставляла. В 2014 году я по акту передала свои допинг-пробы, но в 2017 году меня обвинили в царапинах. Это как минимум абсурдно.

Дело длится так долго, что я уже устала от этих судебных разбирательств. Все пробы, что я сдала на протяжении карьеры, — отрицательные. И меня бесит, что на соревнованиях в России, куда я приезжаю в качестве почётного гостя, меня объявляют как призёра чемпионата мира, а приставку «двукратный серебряный призёр Олимпийских игр» убрали. Меня никто так не унижал», — цитирует Вилухину ТАСС.