Устюгов — о ситуации с Логиновым: у нас разве кто-то вспоминает про Йохауг или Сундбю?

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал ситуацию, в которой оказался биатлонист Александр Логинов. Россиянин отбыл двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. На чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал золотую и бронзовую медали. Но многие соперники раскритиковали его за допинговое прошлое.

Кроме того, в Антхольце в номере Логинова проходили обыски. Позже стало известно, что его тренер Александр Касперович использовал чужую аккредитацию.

«Как бы поступил на месте Логинова? Думаю, сказал бы: «Спасибо, профессиональный спорт. Спасибо сборной России. Но если я тут не нужен и меня никто не хочет видеть, нужно идти и жить другой жизнью.

Его слова о завершении карьеры? Да это было понятно. Весь мировой биатлон чего-то требует от него, постоянно просит извинений. Но ведь Саня отбыл наказание. Почему ему припоминают это на каждом удачном старте? Он бегает с вами весь год, постоянно проходит допинг-контроль. Только выигрывает — и начинается. Никто не знает, что у него вообще за история, за руку, как ребят во время лыжного чемпионата мира — 2019, Логинова не ловили. Так что не знаю, что творится у них в головах.

У нас кто-то вспоминает про Йохауг или Сундбю? Тереза бегает так, что с ума сойти можно. Такая частота движений! Я так не могу. Но никто из лыжников ничего ей не говорит. И уж тем более к норвежцам не заходит полиция утром в день старта. Думаю, случись такое, федерация и вся страна шумели бы так, что никому бы мало не показалось.

Понимаю эмоции Сани, я тоже пережил дикую несправедливость — не пустили на Олимпиаду. Просто так. Такие вещи сильно бьют по желанию, по мотивации. Антон Шипулин тоже завершил карьеру после непонятных полицейских обысков.

С этим беспределом нужно срочно что-то делать. Нельзя, чтобы со спортсменами обращались как с бесправными существами. Нас могут просто так, без каких-либо объяснений не пустить на соревнования. Или нагрянуть в день старта на чемпионате мира с обысками, забрать личные вещи и потом даже не извиниться. Всё это очень неприятно. Они рушат спортивные карьеры, но никто за это не отвечает. Так нельзя», — цитирует Устюгова «Спорт-экспресс».