«Надеюсь, это не коронавирус». Рёйселанд пропустит этап Кубка мира в Нове-Месте
Двукратный призёр Олимпийских игр, девятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд не выступит на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) из-за болезни. Соревнования пройдут 5-8 марта.
«Я подхватила простуду в прошедший уик-энд и до сих пор её не победила. У меня температура и кашель, обычные симптомы простуды. Коронавирус ли это? Хе-хе, нет. Надеюсь, что нет. Я держу пальцы скрещёнными, чтобы выступить в Хольменколлене. Но предсказать что-либо невозможно. Надеюсь, я вскоре вернусь», — приводит слова Рёйселанд TV2.
На прошедшем чемпионате мира в Антхольце (Италия) Марте стала первой биатлонисткой, которому удалось завоевать медали во всех семи гонках.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон 2019-2020.
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