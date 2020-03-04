IBU по ошибке поздравил Экхофф с завоеванием «Малого хрустального глобуса»
Олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф сообщила, что Международный союз биатлонистов по ошибке поздравил её с победой в зачёте гонок преследования нынешнего сезона. При этом в грамоте были перечислены гонки Кубка IBU.
«Думаю, это ошибка, IBU?» — подписала фото норвежка.
Фото: «Инстаграм» Тириль Экхоффф
В зачёте гонок преследования в Кубке мира Экхофф занимает первое место, набрав 201 очко. На втором месте итальянка Доротея Вирер (156), на третьем — ещё одна представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд (156). Экхофф не гарантировала себе «Малый хрустальный глобус», так как в Кубке мира состоятся ещё две гонки преследования.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
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