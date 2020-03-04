Драчёв: в деле Зайцевой, Романовой и Вилухиной много нестыковок со стороны обвинителей

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о судебном процессе в Спортивном арбитражном суде (CAS), рассматривающем иски российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Их пожизненно дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Адвокат спортсменок заявил, что в документах, на которых был основан обвинительный вердикт, использовались поддельные подписи информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.
«У Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной отличные адвокаты, которые уверены в правоте наших спортсменок. Безусловно, мы рассчитываем на победу в этом деле. Во-первых, в нём много нестыковок со стороны обвинителей, во-вторых, речь идёт о чистых спортсменах, чьи допинг-пробы ни разу не были положительными», — цитируют Драчёва «Известия».
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