CAS получил заявление Родченкова о подлинности его подписей в документах по биатлонисткам

Спортивный арбитражный суд получил заявление бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, представленными МОК в деле о нарушениях антидопинговых правил российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.



«Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

2-3 марта в CAS прошли слушания апелляции Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушения антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.

Адвокат биатлонисток Алексей Панич сначала сообщил, что в документах МОК по делу российских биатлонисток подделаны подписи Родченкова. Однако позднее он опроверг информацию о том, что МОК подтвердил факт подделки.