На этапе Кубка мира в Нове-Месте отменены пресс-конференции

Международный союз биатлонистов на своём официальном сайте опубликовал список мер по защите от коронавируса на предстоящем этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Ранее чешские власти приняли решение провести соревнования без зрителей. Этап Кубка мира пройдёт 5-8 марта.

В Нове-Месте были отменены пресс-конференции. Журналистам запретили подходить к спортсменам ближе, чем на 1,5 метра. После гонок будет проходить только цветочная церемония.

В отеле не будет шведского стола для спортсменов. Участники соревнований получат телефонный номер, по которому должны будут позвонить в случае появления симптомов недомогания.

В Чехии коронавирус был подтверждён у трёх человек, вернувшихся в страну из Италии.

Медали Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.

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