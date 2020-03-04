На этапе Кубка мира в Нове-Месте отменены пресс-конференции
Международный союз биатлонистов на своём официальном сайте опубликовал список мер по защите от коронавируса на предстоящем этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Ранее чешские власти приняли решение провести соревнования без зрителей. Этап Кубка мира пройдёт 5-8 марта.
В Нове-Месте были отменены пресс-конференции. Журналистам запретили подходить к спортсменам ближе, чем на 1,5 метра. После гонок будет проходить только цветочная церемония.
В отеле не будет шведского стола для спортсменов. Участники соревнований получат телефонный номер, по которому должны будут позвонить в случае появления симптомов недомогания.
В Чехии коронавирус был подтверждён у трёх человек, вернувшихся в страну из Италии.
Медали Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.
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