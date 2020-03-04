Васнецова — 10-я в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах
Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг стала победительницей спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь). Второе место заняла немка Штефани Шерер. Третий результат продемонстрировала представительница Норвегии Осне Скреде.
Лучшая из россиянок, Валерия Васнецова, стала 10-й.
Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Раубичи
Женщины. Спринт
1. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 21.42,7 (0).
2. Штефани Шерер (Германия) — +28,7 (0).
3. Осне Скреде (Норвегия) — +29,8 (0)...
10. Валерия Васнецова (Россия) — +1.15,8 (1)...
12. Екатерина Глазырина (Россия) — +1.23,6 (2).
13. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.24,9 (1).
14. Полина Шевнина (Россия) — +1.26,9 (0)...
28. Виктория Сливко (Россия) — +2.22,6 (4).
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