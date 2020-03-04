Губерниев — о Родченкове: не очень верю в то, был ли мальчик, жив ли он

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил ход слушания дел российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде. Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушения антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы.

Главными доказательствами в деле россиянок являются документы с подписями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Адвокат биатлонисток Алексей Панич сначала сообщил, что в документах подписи Родченкова подделаны. Однако позднее он опроверг информацию о том, что МОК подтвердил факт подделки.

«Странная история, там вроде как пришла нотариально заверенная бумага, что, дескать, у Родченкова все подписи правильные. То, что он мошенник и плут, — это мы все знали, теперь об этом узнает весь мир и вся Европа. Я не очень верю, честно говоря, в то, был ли мальчик, жив ли он, где он сейчас, кто те люди, которые дают заключение, что это его подписи. Со стороны обвинения много несостыковок, и что-то с этим нужно делать, мы будем ждать решения суда в отношении сильно переживающих биатлонисток — Зайцевой, Вилухиной и Романовой.



Как отреагирует CAS на хитросплетения мошенника? Посмотрим, надеюсь, что мощная поддержка государства поможет вернуть нам доверие. Без косых взглядов никуда, в современном XXI веке, если ты запятнан, то отношение будет предвзятым. Посмотрим, что выйдет из работы адвокатов, она очень серьёзная. Допингистов у нас хватает, но есть люди, которые пострадали просто заодно», — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».

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