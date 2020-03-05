Зайцева — о слушании дела в CAS: у меня состояние выжатого лимона и пустоты на душе

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделилась впечатлениями от рассмотрения её дела в Спортивном арбитражном суде.

«Поездка в Лозанну завершена. Много сказано по телевизору, много переписано журналистами. Некоторым кажется, что мы весёлые и всё нам легко даётся, но у меня состояние выжатого лимона и пустоты на душе. Состояние ожидания продолжается, пока не вынесут окончательного решения. Не хочется ничего говорить. И поэтому многим не отвечала на звонки.



Хочу сказать большое спасибо всем, кто за нас переживал, поддерживал, а не топил!!! Спасибо команде, которая защищала, команде профессионалов, „командочке-огонь“. Спасибо Вольфгангу Пихлеру! Ему большой респект от меня. За то, что приехал за нас биться! Я знаю, многие хотели, и всем спасибо. И конечно родным! За эти дни я ещё больше прочувствовала, что я безумно их люблю», — написала Зайцева в своём «инстаграме».

Биатлонистки Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад. Зайцева, Вилухина и Романова были лишены серебряных наград эстафетной гонки Игр 2014 года в Сочи. Вилухина была лишена также олимпийского серебра за второе место в спринте.

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