Губерниев: что ещё Тихонов мог сказать в своей ненависти к нынешней России, Драчёву и СБР?

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил высказывание о том, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек, ставшая информатором в деле об обыске номеров российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Антхольце, опиралась на слова четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

«Госпожа Фуссек за основу взяла интервью Тихонова, где он как раз рассказывает про украинскую аккредитацию, про Касперовича, про федерацию биатлона Санкт-Петербурга. Видимо, после этого и завертелась вся эта история. Хочу сказать, что это чудовищно. Мы уже привыкли, что эти интервью синильные, но там всё это воспринимается очень серьёзно. Тихонов долгие годы был первым вице-президентом IBU.



Выводы каждый сделает сам: для кого российский биатлон является способом для болтовни, а не для реальных дел. Об истории с аккредитацией Касперовича никто не знал, узнали все после интервью Тихонова. Не я же в репортажах об этом рассказывал. Тихонов на чемпионате мира ходил и разговаривал со многими людьми. Мы же не знаем, что ещё он мог сказать в своей ненависти к нынешней России, Драчёву и СБР», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.

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