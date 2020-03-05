Губерниев: что ещё Тихонов мог сказать в своей ненависти к нынешней России, Драчёву и СБР?

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил высказывание о том, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек, ставшая информатором в деле об обыске номеров российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Антхольце, опиралась на слова четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
«Госпожа Фуссек за основу взяла интервью Тихонова, где он как раз рассказывает про украинскую аккредитацию, про Касперовича, про федерацию биатлона Санкт-Петербурга. Видимо, после этого и завертелась вся эта история. Хочу сказать, что это чудовищно. Мы уже привыкли, что эти интервью синильные, но там всё это воспринимается очень серьёзно. Тихонов долгие годы был первым вице-президентом IBU.
Выводы каждый сделает сам: для кого российский биатлон является способом для болтовни, а не для реальных дел. Об истории с аккредитацией Касперовича никто не знал, узнали все после интервью Тихонова. Не я же в репортажах об этом рассказывал. Тихонов на чемпионате мира ходил и разговаривал со многими людьми. Мы же не знаем, что ещё он мог сказать в своей ненависти к нынешней России, Драчёву и СБР», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.
- 5 марта 2020
-
13:10
-
13:08
-
12:54
-
12:34
-
12:23
-
11:51
-
11:39
-
09:49
-
09:10
-
08:42
- 4 марта 2020
-
15:58
-
15:57
-
15:43
-
15:04
-
14:56
-
13:39
-
12:47
-
12:05
-
11:05
-
10:45
-
10:36
-
10:35
-
09:57
-
09:49
-
09:30
-
09:22
-
09:11
- 3 марта 2020
-
22:25
-
20:00
-
19:05
-
17:39
-
17:30
-
17:24
-
17:19
-
16:56