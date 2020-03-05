В «деле Логинова» Касперовичу приписали слова Тихонова о «явном допингисте Польховском»

В документе, о котором сказал комментатор Дмитрий Губерниев, утверждая, что слова четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова легли в основу доноса, приведшего к обыску номеров российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Антхольце, Касперовичу были ошибочно приписаны слова о «допингисте» Валерии Польховском. Польховский — вице-президент Союза биатлонистов России, бывший тренер сборной России.
«В конце декабря 2019 года Александр Касперович (АК) вновь критически высказался о качестве тренеров сборной России, назвав их слабейшими из всех, кого он когда-либо видел. Контекст статьи подразумевает, что АК больше не является тренером сборной России. В той же статье АК описывает Польховского как „явного допингиста“, о чём прекрасно знают в IBU, и отмечает, что его нельзя допускать до тренерской работы», — говорится в документе.
В документе указано, что цитата была взята с сайта sport.rambler.ru, но там на самом деле приведены слова Тихонова, а не Касперовича. Изначально фраза была опубликована Тихоновым на его официальном сайте.
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