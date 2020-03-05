Российские биатлонистки выиграли общий национальный зачёт Кубка IBU
Российские биатлонистки заняли первое место в общем национальном зачёте Кубка IBU. На втором месте расположилась сборная Германии, на третьем – сборная Швеции.
Российская сборная набрала на Кубке IBU 7506 очков в 21 гонке. В активе национальной команды Германии 7223 очка, у шведской сборной 7008 очков.
Всего на Кубке IBU сезона-2019/2020 российские биатлонистки завоевали 22 медали: девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых.
Также российская биатлонистка Екатерина Глазырина заняла второе место в зачёте спринтерских гонок Кубка IBU. Сегодня, 5 марта, состоялся второй спринт среди женщин, в котором Глазырина финишировала третьей (+4,7).
Заключительный этап Кубка IBU в Раубичах (Беларусь) проходит с 4 по 7 марта.
Глазырина стала второй в спринтерском зачёте Кубка IBU
Читайте также
- 5 марта 2020
-
13:57
-
13:54
-
13:30
-
13:26
-
13:10
-
13:08
-
12:54
-
12:34
-
12:23
-
11:51
-
11:39
-
09:49
-
09:10
-
08:42
- 4 марта 2020
-
15:58
-
15:57
-
15:43
-
15:04
-
14:56
-
13:39
-
12:47
-
12:05
-
11:05
-
10:45
-
10:36
-
10:35
-
09:57
-
09:49
-
09:30
-
09:22
-
09:11
- 3 марта 2020
-
22:25
-
20:00
-
19:05
-
17:39
Партнерский контент