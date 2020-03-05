Российские биатлонистки выиграли общий национальный зачёт Кубка IBU

Российские биатлонистки заняли первое место в общем национальном зачёте Кубка IBU. На втором месте расположилась сборная Германии, на третьем – сборная Швеции.

Российская сборная набрала на Кубке IBU 7506 очков в 21 гонке. В активе национальной команды Германии 7223 очка, у шведской сборной 7008 очков.

Всего на Кубке IBU сезона-2019/2020 российские биатлонистки завоевали 22 медали: девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых.

Также российская биатлонистка Екатерина Глазырина заняла второе место в зачёте спринтерских гонок Кубка IBU. Сегодня, 5 марта, состоялся второй спринт среди женщин, в котором Глазырина финишировала третьей (+4,7).

Заключительный этап Кубка IBU в Раубичах (Беларусь) проходит с 4 по 7 марта.