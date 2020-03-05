Шипулин: не знаю, давал показания сам Родченков или кто-то под его именем

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин прокомментировал допинговый скандал, связанный с российским биатлонистом Евгением Устюговым. Международный союз биатлонистов (IBU) признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты россиянина с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014 были аннулированы, в результате чего он лишился золотой медали Олимпийских игр в Сочи.

«Всё строится только на догадках, на показаниях одного человека, который уже давно не живёт в России, который сбежал, и не знаю, это его ли показания, от его личного имени, или это строится всё от какого-то другого человека под видом Родченкова или под именем Родченкова.



Я созвонился с Евгением Устюговым, потом общался через своего представителя, и во мне прибавилось оптимизма, когда я узнал, что прямых доказательств нет, что все пробы были отрицательные, а это самое главное в допинг-контроле», – цитирует Шипулина «Комсомольская правда».