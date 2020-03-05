Российские биатлонисты стали третьими в зачёте Кубка наций на Кубке IBU

Российские биатлонисты заняли третье место в общем национальном зачёте Кубка IBU. На первом месте расположилась сборная Норвегии, на втором – команда Германии.
Российская сборная набрала на Кубке IBU 7203 очка в 21 гонке. В активе национальной команды Норвегии 7759 очков, у немецкой сборной 7224 очка.
Также российский биатлонист Кирилл Стрельцов занял третье место в зачёте спринтерских гонок, пасьютов и индивидуальных гонок на Кубке IBU. В классификации суперспринта он стал вторым. Перед заключительной гонкой Кубка IBU текущего сезона Кирилл располагается на третьем месте в общем зачёте.
Заключительный этап Кубка IBU в Раубичах (Беларусь) проходит с 4 по 7 марта.
Ранее стало известно, что женская сборная России выиграла Кубок наций на Кубке IBU.
- 5 марта 2020
-
17:22
-
15:14
-
14:54
-
13:57
-
13:54
-
13:30
-
13:26
-
13:10
-
13:08
-
12:54
-
12:34
-
12:23
-
11:51
-
11:39
-
09:49
-
09:10
-
08:42
- 4 марта 2020
-
15:58
-
15:57
-
15:43
-
15:04
-
14:56
-
13:39
-
12:47
-
12:05
-
11:05
-
10:45
-
10:36
-
10:35
-
09:57
-
09:49
-
09:30
-
09:22
-
09:11
- 3 марта 2020
-
22:25