Российские биатлонисты стали третьими в зачёте Кубка наций на Кубке IBU

Российские биатлонисты заняли третье место в общем национальном зачёте Кубка IBU. На первом месте расположилась сборная Норвегии, на втором – команда Германии.



Российская сборная набрала на Кубке IBU 7203 очка в 21 гонке. В активе национальной команды Норвегии 7759 очков, у немецкой сборной 7224 очка.



Также российский биатлонист Кирилл Стрельцов занял третье место в зачёте спринтерских гонок, пасьютов и индивидуальных гонок на Кубке IBU. В классификации суперспринта он стал вторым. Перед заключительной гонкой Кубка IBU текущего сезона Кирилл располагается на третьем месте в общем зачёте.



Заключительный этап Кубка IBU в Раубичах (Беларусь) проходит с 4 по 7 марта.

Ранее стало известно, что женская сборная России выиграла Кубок наций на Кубке IBU.