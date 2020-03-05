Слепцова подала апелляцию в CAS на решение IBU о её дисквалификации

Бывшая российская биатлонистка Светлана Слепцова несогласна с решением IBU о её двухлетней дисквалификации. Как сообщил ТАСС адвокат спортсменки Алексей Панич, Светлана подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU).



Напомним, 11 февраля Слепцову признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Она признана виновной в использовании запрещённого вещества и дисквалифицирована на два года. Светлана завершила карьеру в 2017 году, но дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта.



33-летняя Слепцова — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете, бронзовый призёр мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете.