Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира в Нове-Месте, Юрлова-Перхт — 11-я

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Месте (Чехия). Херрман не допустила промахов, показав время 18 минут 51 секунду. Второе время показала француженка Анаис Бескон, третье — чешка Маркета Давидова.



Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая с 11-м временем. Лариса Куклина показала 16-й результат.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия

Женщины. Спринт, 7,5 км



1. Денизе Херрман (Германия) — 18.51,0 (0 промахов).

2. Анаис Бескон (Франция) — отставание 27,2 (0).

3. Маркета Давидова (Чехия) — +49,7 (1)…

8. Ханна Эберг (Швеция) — +1.22,4 (0)…

11. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.33,3 (2)…

16. Лариса Куклина (Россия) — +1.31,6 (1)…

24. Доротея Вирер (Италия) — +1.48,3 (3)…

40. Ирина Старых (Россия) — +2.18,6 (3)…

63. Кристина Резцова (Россия) — +2.59,0 (4)…

86. Ульяна Кайшева (Россия) — +4.18,6 (6).