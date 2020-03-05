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Юрлова-Перхт поблагодарила российских болельщиков, пришедших на закрытую гонку

Юрлова-Перхт поблагодарила российских болельщиков, пришедших на закрытую гонку
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Допустив два промаха, она показала 11-е время.

«Очень непредсказуема получилась гонка. Постоянно менялся ветер, то стихал, то усиливался. Но на моей стрельбе он был стабильный, могла работать. Промахнулась из-за собственных недоработок.

Пустые трибуны? Честно говоря, впервые бежала в такой обстановке. Очень непривычные ощущения. С одной стороны, меньше нервов, можно сконцентрироваться только на себе. С другой стороны, очень непривычно, из-за этого сбиваются какие-то внутренние настройки. Но на трассе, кстати, болельщики были, в том числе российские. Стояли за оградительной сеткой в лесу, поддерживали. Спасибо им большое», — цитирует Екатерину «Матч ТВ».

Напомним, гонки этапа Кубка мира в Нове-Месте проходят без зрителей по причине распространения коронавируса.

Победу в гонке отпраздновала немка Денизе Херрман. Юрлова-Перхт стала лучшей из россиянок, выступавших в спринте.

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