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Эберг сократила отставание от Вирер в общем зачёте Кубка мира до 85 очков

Эберг сократила отставание от Вирер в общем зачёте Кубка мира до 85 очков
Биатлон / Кубок мира 0

Женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) несколько изменила расстановку сил в общем зачёте Кубка мира. Итальянка Доротея Вирер, занявшая 24-е место, продолжает лидировать, однако теперь её отрыв от второго места сократился до 85 очков.

Второй остаётся шведка Ханна Эберг (651 очко), третья — норвежка Тириль Экхофф (647).

Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая 11-й результат в спринте, в общем зачёте 18-я.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
После 18 гонок

1. Доротея Вирер (Италия) – 736
2. Ханна Эберг (Швеция) – 651
3. Тириль Экхофф (Норверия) – 647
4. Денизе Херрман (Германия) – 631
5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…
18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 320…
21. Светлана Миронова (Россия) – 270…
26. Лариса Куклина (Россия) — 240…
44. Ирина Старых (Россия) — 96…
52. Кристина Резцова (Россия) — 66.

Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира в Нове-Месте, Юрлова-Перхт — 11-я
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