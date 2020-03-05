Эберг сократила отставание от Вирер в общем зачёте Кубка мира до 85 очков

Женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) несколько изменила расстановку сил в общем зачёте Кубка мира. Итальянка Доротея Вирер, занявшая 24-е место, продолжает лидировать, однако теперь её отрыв от второго места сократился до 85 очков.
Второй остаётся шведка Ханна Эберг (651 очко), третья — норвежка Тириль Экхофф (647).
Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая 11-й результат в спринте, в общем зачёте 18-я.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
После 18 гонок
1. Доротея Вирер (Италия) – 736
2. Ханна Эберг (Швеция) – 651
3. Тириль Экхофф (Норверия) – 647
4. Денизе Херрман (Германия) – 631
5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…
18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 320…
21. Светлана Миронова (Россия) – 270…
26. Лариса Куклина (Россия) — 240…
44. Ирина Старых (Россия) — 96…
52. Кристина Резцова (Россия) — 66.
- 5 марта 2020
-
23:45
-
23:22
-
22:38
-
21:58
-
21:22
-
20:51
-
20:03
-
19:33
-
17:22
-
15:14
-
14:54
-
13:57
-
13:54
-
13:30
-
13:26
-
13:10
-
13:08
-
12:54
-
12:34
-
12:23
-
11:51
-
11:39
-
09:49
-
09:10
-
08:42
- 4 марта 2020
-
15:58
-
15:57
-
15:43
-
15:04
-
14:56
-
13:39
-
12:47
-
12:05
-
11:05
-
10:45