Эберг сократила отставание от Вирер в общем зачёте Кубка мира до 85 очков

Женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) несколько изменила расстановку сил в общем зачёте Кубка мира. Итальянка Доротея Вирер, занявшая 24-е место, продолжает лидировать, однако теперь её отрыв от второго места сократился до 85 очков.



Второй остаётся шведка Ханна Эберг (651 очко), третья — норвежка Тириль Экхофф (647).



Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая 11-й результат в спринте, в общем зачёте 18-я.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

После 18 гонок



1. Доротея Вирер (Италия) – 736

2. Ханна Эберг (Швеция) – 651

3. Тириль Экхофф (Норверия) – 647

4. Денизе Херрман (Германия) – 631

5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…

18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 320…

21. Светлана Миронова (Россия) – 270…

26. Лариса Куклина (Россия) — 240…

44. Ирина Старых (Россия) — 96…

52. Кристина Резцова (Россия) — 66.