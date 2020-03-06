Херрман рассказала, как отсутствие зрителей в Нове-Месте помогло ей победить в спринте

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман поделилась впечатлениями от победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Соревнования прошли без зрителей из-за коронавируса.
«Фантастическая гонка! Я концентрировалась на стрельбе, что было непросто — сильные порывы ветра усложняли задачу и временами можно было рассчитывать только на удачу. Думаю, тишина на стадионе помогла мне отработать без промахов.
Да, в Нове-Месте всегда ветер, поэтому на тренировках мы много внимания уделяли стрельбе — нужно было привыкнуть к таким условиям и подобрать правильное решение проблемы. На „лёжке“ у меня получилось вовремя сориентироваться, а на „стойке“ повезло — на ковриках рядом были спортсменки и, может, послужили для меня „щитом“ против ветра. Это была главная цель — стрелять чисто. Рада, что мне удалось!
О бибе лидера я не думаю, но нацелена хорошо провести последний триместр. Может, и получится подняться в общем зачёте, но намного важнее в полной мере использовать свой потенциал», — цитирует Херрман Biathlon.com.ua.
Второе время заняла француженка Анаис Бескон, третьей стала чешка Маркета Давидова. Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, продемонстрировала 11-й результат.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.
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