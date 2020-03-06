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Бескон — о выступлении в спринте: это биатлон — здесь случается необъяснимое

Бескон — о выступлении в спринте: это биатлон — здесь случается необъяснимое
Биатлон / Кубок мира 0

Французская биатлонистка Анаис Бескон прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Она заняла второе место, не допустив ни одного промаха. Соревнования прошли без зрителей из-за коронавируса.

«Чистая стрельба стала для меня прекрасным сюрпризом. На тренировках по ходу сезона я всегда чувствовала себя уверенно на стрельбище, но в гонках допускала ошибки. А здесь, в Нове-Месте, всё вышло наоборот — на тренировках стрельба была ужасной, перед гонкой очень переживала из-за этого, но в конечном итоге всё вышло отлично. Да, это биатлон — здесь случается необъяснимое.

Трасса хорошая — организаторы хорошо постарались. Здесь очень тепло — думала, будет глубокая и мягкая каша, но в действительности всё лучше, чем я рассчитывала. Пустые трибуны — совсем не весело! Грустно видеть все эти места пустующими», — цитирует Бескон Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержала немка Денизе Херрман.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.

Херрман рассказала, как отсутствие зрителей в Нове-Месте помогло ей победить в спринте
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