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Давидова прокомментировала завоевание бронзы в спринте в Нове-Месте

Давидова прокомментировала завоевание бронзы в спринте в Нове-Месте
Биатлон / Кубок мира 0

Чешская биатлонистка Маркета Давидова поделилась впечатлениями от завоевания бронзы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Соревнования прошли без зрителей из-за коронавируса.

«С болельщиками было бы веселее. Мне немного грустно из-за отсутствия людей на стадионе, ведь в Чехии очень любят биатлон.

Очень довольна своей стрельбой! При таком ветре один промах — это хорошо. Лыжи катили здорово! Думаю, это помогло мне финишировать в топ-3. Ветер на стрельбище был очень изменчивым — сложно было читать ситуацию и принимать решения. На „лёжке“ я промазала — моя ошибка, но вовремя собралась и продолжила бороться», — цитирует Давидову Biathlon.com.ua.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.

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