Две датчанки в Раубичах провели свои первые гонки в биатлоне. Одна отстала на 20 минут

На этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь) свои первые гонки в биатлоне провели две датчанки — 30-летние Сара Хьялагер и Нанна Лин. В спринтерской гонке они заняли два последних места. Хьялагер проиграла победительнице — шведке Ингеле Андерссон — 18 минут и 37 секунд, Линн отстала более чем на 20 минут. Сара допустила 9 промахов, Нанна — 5.

Хьялагер является пятикратной чемпионкой мира среди женщин в военном пятиборье, а Линн ранее прославилась тем, что на велосипеде доехала из Китая в Данию. Путь в 17 тыс. км она преодолела за девять месяцев.

«Дебют в биатлоне! Сегодня я действительно сошла с ума! Как альтернативу зимним тренировкам я решила попробовать силы в биатлоне. У меня была возможность проверить силы на финальном этапе Кубка IBU в Минске. Несмотря на трудности преодоления холмистой трассы в 7,5 км, это было круто. Я финишировала 59-й и смогла попасть в масс-старт», — написала Хьялагер в своём «инстаграме».

Россиянка Екатерина Глазырина в спринте заняла третье место.