Две датчанки в своей второй биатлонной гонке в жизни сошли после стартовой стрельбы

30-летние датчанки Сара Хьялагер и Нанна Лин, вчера, 5 марта, проведшие свои первую гонку в биатлоне на этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь), сегодня стартовали в масс-старте. Однако уже после первой стрельбы спортсменки сошли с дистанции, отстав на круг от лидера.

На стрельбе из положения лёжа Хьялагер допустила 5 промахов, Лин — 3.

В спринтерской гонке они заняли два последних места. Хьялагер проиграла победительнице — шведке Ингеле Андерссон — 18 минут и 37 секунд, Линн отстала более чем на 20 минут. Сара допустила 9 промахов, Нанна — 5.

Хьялагер является пятикратной чемпионкой мира среди женщин в военном пятиборье, а Линн ранее прославилась тем, что на велосипеде доехала из Китая в Данию. Путь в 17 тыс. км она преодолела за девять месяцев.