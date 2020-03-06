Две датчанки в своей второй биатлонной гонке в жизни сошли после стартовой стрельбы

30-летние датчанки Сара Хьялагер и Нанна Лин, вчера, 5 марта, проведшие свои первую гонку в биатлоне на этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь), сегодня стартовали в масс-старте. Однако уже после первой стрельбы спортсменки сошли с дистанции, отстав на круг от лидера.
На стрельбе из положения лёжа Хьялагер допустила 5 промахов, Лин — 3.
В спринтерской гонке они заняли два последних места. Хьялагер проиграла победительнице — шведке Ингеле Андерссон — 18 минут и 37 секунд, Линн отстала более чем на 20 минут. Сара допустила 9 промахов, Нанна — 5.
Хьялагер является пятикратной чемпионкой мира среди женщин в военном пятиборье, а Линн ранее прославилась тем, что на велосипеде доехала из Китая в Данию. Путь в 17 тыс. км она преодолела за девять месяцев.
- 6 марта 2020
-
11:41
-
11:36
-
11:25
-
10:41
-
09:36
-
09:23
-
08:45
-
08:39
-
08:35
-
08:30
-
00:42
-
00:30
- 5 марта 2020
-
23:45
-
23:22
-
22:38
-
21:58
-
21:22
-
20:51
-
20:03
-
19:33
-
17:22
-
15:14
-
14:54
-
13:57
-
13:54
-
13:30
-
13:26
-
13:10
-
13:08
-
12:54
-
12:34
-
12:23
-
11:51
-
11:39
-
09:49