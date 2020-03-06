Россия направила Италии официальный протест из-за обысков в номере Логинова в Антхольце

Россия направила официальный протест Италии из-за обысков, которые проводились в номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце.
«Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведённым ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в городе Антерсельва. Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами.
Мы надеемся, что будут приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем, а виновные в злоупотреблениях против спортсменов будут наказаны соответствующими мерами», — приводит слова Захаровой официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обыски в номере Логинова в Международном союзе биатлонистов (IBU) связали с тем, что личный тренер спортсмена Александр Касперович использовал на чемпионате мира чужую аккредитацию.
- 6 марта 2020
-
11:41
-
11:36
-
11:25
-
10:41
-
09:36
-
09:23
-
08:45
-
08:39
-
08:35
-
08:30
-
00:42
-
00:30
- 5 марта 2020
-
23:45
-
23:22
-
22:38
-
21:58
-
21:22
-
20:51
-
20:03
-
19:33
-
17:22
-
15:14
-
14:54
-
13:57
-
13:54
-
13:30
-
13:26
-
13:10
-
13:08
-
12:54
-
12:34
-
12:23
-
11:51
-
11:39
-
09:49