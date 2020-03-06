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Россия направила Италии официальный протест из-за обысков в номере Логинова в Антхольце

Россия направила Италии официальный протест из-за обысков в номере Логинова в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0

Россия направила официальный протест Италии из-за обысков, которые проводились в номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце.

«Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведённым ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в городе Антерсельва. Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами.

Мы надеемся, что будут приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем, а виновные в злоупотреблениях против спортсменов будут наказаны соответствующими мерами», — приводит слова Захаровой официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обыски в номере Логинова в Международном союзе биатлонистов (IBU) связали с тем, что личный тренер спортсмена Александр Касперович использовал на чемпионате мира чужую аккредитацию.

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