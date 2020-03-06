Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Полиция Италии не нашла улик в результате обыска у Логинова

Полиция Италии не нашла улик в результате обыска у Логинова
Биатлон / Кубок мира 0

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что итальянские полицейские не нашли улик во время обысков в номере у российского биатлониста Александра Логинова. Обыски проходили во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Представители итальянского корпуса карабинеров в беседе с нашими дипломатами подтвердили, что по результатам оперативных мероприятий явных улик в отношении российского атлета не обнаружено. В связи с тем что предварительное расследование в отношении наших спортсменов на территории Италии продолжается, мы призываем итальянские власти к неукоснительному соблюдению законных прав и интересов российских спортсменов и представителей нашей сборной», — цитирует Захарову РИА «Новости».

Формальным поводом для обысков послужило использование Александром Касперовичем, тренером Логинова, чужой аккредитации.

Россия направила Италии официальный протест из-за обысков в номере Логинова в Антхольце
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020