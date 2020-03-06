Полиция Италии не нашла улик в результате обыска у Логинова

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что итальянские полицейские не нашли улик во время обысков в номере у российского биатлониста Александра Логинова. Обыски проходили во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия).
«Представители итальянского корпуса карабинеров в беседе с нашими дипломатами подтвердили, что по результатам оперативных мероприятий явных улик в отношении российского атлета не обнаружено. В связи с тем что предварительное расследование в отношении наших спортсменов на территории Италии продолжается, мы призываем итальянские власти к неукоснительному соблюдению законных прав и интересов российских спортсменов и представителей нашей сборной», — цитирует Захарову РИА «Новости».
Формальным поводом для обысков послужило использование Александром Касперовичем, тренером Логинова, чужой аккредитации.
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