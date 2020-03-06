Поршнева победила в зачёте масс-стартов в Кубке IBU, Сливко — третья

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева победила в зачёте масс-стартов в Кубке IBU по итогам сезона. Второе место заняла представительница Швеции Ингела Андерссон. Третьей стала ещё одна россиянка Виктория Сливко.

Биатлон. Кубок IBU. Зачёт масс-стартов

1. Анастасия Поршнева (Россия) — 124.

2. Ингела Андерссон (Швеция) — 95.

3. Виктория Сливко (Россия) — 92.

4. Полина Шевнина (Россия) — 92.

5. Штефани Шерер (Германия) — 89...

12. Екатерина Глазырина (Россия) — 73...

29. Ирина Старых (Россия) — 38...

32. Ульяна Кайшева (Россия) — 32...

43. Анна Никулина (Россия) — 23...

47. Ирина Казакевич (Россия) — 20...

58. Валерия Васнецова (Россия) — 11...

63. Наталья Гербулова (Россия) — 8.

В общем зачёте Кубка IBU победила шведка Элизабет Хёгберг.

Глазырина стала второй в общем зачёте Кубка IBU по итогам сезона, Поршнева — третья