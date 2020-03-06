Поршнева победила в зачёте масс-стартов в Кубке IBU, Сливко — третья
Российская биатлонистка Анастасия Поршнева победила в зачёте масс-стартов в Кубке IBU по итогам сезона. Второе место заняла представительница Швеции Ингела Андерссон. Третьей стала ещё одна россиянка Виктория Сливко.
Биатлон. Кубок IBU. Зачёт масс-стартов
1. Анастасия Поршнева (Россия) — 124.
2. Ингела Андерссон (Швеция) — 95.
3. Виктория Сливко (Россия) — 92.
4. Полина Шевнина (Россия) — 92.
5. Штефани Шерер (Германия) — 89...
12. Екатерина Глазырина (Россия) — 73...
29. Ирина Старых (Россия) — 38...
32. Ульяна Кайшева (Россия) — 32...
43. Анна Никулина (Россия) — 23...
47. Ирина Казакевич (Россия) — 20...
58. Валерия Васнецова (Россия) — 11...
63. Наталья Гербулова (Россия) — 8.
В общем зачёте Кубка IBU победила шведка Элизабет Хёгберг.
Глазырина стала второй в общем зачёте Кубка IBU по итогам сезона, Поршнева — третья
Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах
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