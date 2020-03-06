Драчёв: Логинов, да и вся российская команда в настоящий момент самые чистые в мире

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию, согласно которой во время обысков в гостиничном номере российского биатлониста Александра Логинова в Антхольце не были найдены какие-либо улики по допинговому делу. Ранее об отсутствии улик со ссылкой на итальянскую полицию сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы ждём официально этой информации, не на словах, а заверенный документ, письмо от тех людей, кто приезжал. После этого будем готовы принимать адекватные меры. Мы не сомневались, что всё чисто, даже и до этого заявления. Александр, да и вся команда в настоящий момент самые чистые в мире. Только сумасшедший может что-то употреблять при таком жёстком контроле, когда у нас каждый день проводят сдачи тестов
Решение ворваться в отель не то чтобы не обосновано, мы просто были шокированы произошедшими событиями. Конечно, такие мероприятия если и делаются, то не просто после заявления обычных людей», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».
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