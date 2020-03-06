Антидопинговый менеджер IBU сообщила полиции о внутренней полемике о Касперовиче в России

Антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Харракайнен во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце проинформировала итальянскую полицию о «внутренней полемике» в отношении Александра Касперовича, личного тренера российского биатлониста Александра Логинова, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документ, который был передан полицейским.

В документе говорится, что Касперович неоднократно критиковал российскую сборную и связывал плохие результаты с просчётами тренерского штаба.

Также в документе содержится утверждение, согласно которому бывший биатлонист Дмитрий Васильев отправил Касперовича на чемпионат мира в Антхольц, где тренер работал без аккредитации. Этот факт сообщается со ссылкой на одно из интервью прославленного советского биатлониста Александра Тихонова.

На чемпионате мира в Антхольце в номере Логинова прошли обыски. Позже стало известно, что формальным поводом стало использование Касперовичем чужой аккредитации.