Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Томшин стал третьим в последней гонке сезона в Кубке IBU

Томшин стал третьим в последней гонке сезона в Кубке IBU
Биатлон / Кубок IBU 0

Российский биатлонист Василий Томшин занял третье место в масс-старте на заключительном этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь). Победителем гонки стал представитель Норвегии Сиверт Гутторм Баккен. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Ларс-Хельге Биркеланд.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Раубичи, Беларусь
Мужчины. Масс-старт
1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 38.26,8 (1).
2. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +20,5 (2).
3. Василий Томшин (Россия) — +34,1 (2).
4. Кирилл Стрельцов (Россия) — +41,4 (2)...
7. Антон Бабиков (Россия) — +1.05,8 (2)...
11. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.43,8 (4).

Баккен в Раубичах выиграл все три гонки. 4 и 5 марта он стал лучшим в спринтах. Масс-старт в Раубичах стал последней гонкой сезона в Кубке IBU.

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 8, Раубичи, Беларусь
Мужчины. Масс-старт-60 15 км
06 марта 2020, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Сиверт Гутторм Баккен
Норвегия
38:26.8
2
Ларс-Хельге Биркеланд
Норвегия
+20.5
3
Василий Томшин
Россия
+34.1
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020