Томшин стал третьим в последней гонке сезона в Кубке IBU

Российский биатлонист Василий Томшин занял третье место в масс-старте на заключительном этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь). Победителем гонки стал представитель Норвегии Сиверт Гутторм Баккен. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Ларс-Хельге Биркеланд.
Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Раубичи, Беларусь
Мужчины. Масс-старт
1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 38.26,8 (1).
2. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +20,5 (2).
3. Василий Томшин (Россия) — +34,1 (2).
4. Кирилл Стрельцов (Россия) — +41,4 (2)...
7. Антон Бабиков (Россия) — +1.05,8 (2)...
11. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.43,8 (4).
Баккен в Раубичах выиграл все три гонки. 4 и 5 марта он стал лучшим в спринтах. Масс-старт в Раубичах стал последней гонкой сезона в Кубке IBU.
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