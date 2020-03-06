Томшин стал третьим в последней гонке сезона в Кубке IBU

Российский биатлонист Василий Томшин занял третье место в масс-старте на заключительном этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь). Победителем гонки стал представитель Норвегии Сиверт Гутторм Баккен. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Ларс-Хельге Биркеланд.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Раубичи, Беларусь

Мужчины. Масс-старт

1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 38.26,8 (1).

2. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +20,5 (2).

3. Василий Томшин (Россия) — +34,1 (2).

4. Кирилл Стрельцов (Россия) — +41,4 (2)...

7. Антон Бабиков (Россия) — +1.05,8 (2)...

11. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.43,8 (4).

Баккен в Раубичах выиграл все три гонки. 4 и 5 марта он стал лучшим в спринтах. Масс-старт в Раубичах стал последней гонкой сезона в Кубке IBU.