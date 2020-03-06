Касперович: знал, что это провокация, победа в спринте Логинова не устроила иностранцев

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал информацию, согласно которой итальянская полиция не нашла улик в результате обысков в номере спортсмена. Обыски проходили во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Это всё ожидаемо, я знал, что это провокация, потому что в любом виде спорта никого не устраивают результаты россиян. Естественно, спринт – это престижная дистанция, иностранцев это не устроило. Самое страшное, что это всё можно было уладить на месте. Зачем мы это всё раздули? Сейчас это вышло на такое медийное поле… Мы в первую очередь должны были собраться внутри команды и выработать стратегию нашего общения, а сегодня ситуация дошла до того, что мы начали обвинять друг друга, привлекать людей, с которыми я вообще не общался и не видел ни разу. Давайте уж тогда мы набьём друг другу морды.

Я должен теперь ходить и кричать, что не имею никакого отношения к этому? Зачем? Оправдываться, а перед кем? Я слишком много проработал в биатлоне и имею достаточно неплохие результаты. Мы должны радоваться победе российского спортсмена, а его победа ушла на второй план. Это неправильно. Посмотрите, с каким настроением с чемпионата мира уехал наш чемпион», — цитирует Касперовича РИА «Новости».