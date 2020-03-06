Касперович: знал, что это провокация, победа в спринте Логинова не устроила иностранцев

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал информацию, согласно которой итальянская полиция не нашла улик в результате обысков в номере спортсмена. Обыски проходили во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия).
«Это всё ожидаемо, я знал, что это провокация, потому что в любом виде спорта никого не устраивают результаты россиян. Естественно, спринт – это престижная дистанция, иностранцев это не устроило. Самое страшное, что это всё можно было уладить на месте. Зачем мы это всё раздули? Сейчас это вышло на такое медийное поле… Мы в первую очередь должны были собраться внутри команды и выработать стратегию нашего общения, а сегодня ситуация дошла до того, что мы начали обвинять друг друга, привлекать людей, с которыми я вообще не общался и не видел ни разу. Давайте уж тогда мы набьём друг другу морды.
Я должен теперь ходить и кричать, что не имею никакого отношения к этому? Зачем? Оправдываться, а перед кем? Я слишком много проработал в биатлоне и имею достаточно неплохие результаты. Мы должны радоваться победе российского спортсмена, а его победа ушла на второй план. Это неправильно. Посмотрите, с каким настроением с чемпионата мира уехал наш чемпион», — цитирует Касперовича РИА «Новости».
- 6 марта 2020
-
14:11
-
14:09
-
14:01
-
13:45
-
13:30
-
13:26
-
12:40
-
12:32
-
12:23
-
12:19
-
11:41
-
11:36
-
11:25
-
10:41
-
09:36
-
09:23
-
08:45
-
08:39
-
08:35
-
08:30
-
00:42
-
00:30
- 5 марта 2020
-
23:45
-
23:22
-
22:38
-
21:58
-
21:22
-
20:51
-
20:03
-
19:33
-
17:22
-
15:14
-
14:54
-
13:57
-
13:54