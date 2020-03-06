Томшин — пятый в зачёте масс-стартов в Кубке IBU по итогам сезона
Норвежский биатлонист Ларс-Хельге Биркеланд победил в зачёте масс-стартов в Кубке IBU по итогам сезона. Второе место занял его соотечественник Эндре Стрёмсхейм, третье — представитель Германии Лукас Фрачер.
Лучший из россиян, Василий Томшин, стал пятым.
Биатлон. Кубок IBU. Зачёт масс-стартов
1. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — 154.
2. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 116.
3. Лукас Фрачер (Германия) — 108...
5. Василий Томшин (Россия) — 99...
7. Кирилл Стрельцов (Россия) — 88...
16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 45...
26. Антон Бабиков (Россия) — 36.
26. Саид Каримулла Халили (Россия) — 36...
34. Дмитрий Иванов (Россия) — 30.
35. Алексей Слепов (Россия) — 29...
48. Александр Поварницын (Россия) — 20...
57. Семён Сучилов (Россия) — 13.
Стрельцов стал третьим в общем зачёте Кубка IBU. Между первым и вторым местами — одно очко
Томшин стал третьим в последней гонке сезона в Кубке IBU
Читайте также
- 6 марта 2020
-
16:36
-
16:10
-
15:51
-
15:38
-
15:13
-
14:11
-
14:09
-
14:01
-
13:45
-
13:30
-
13:26
-
12:40
-
12:32
-
12:23
-
12:19
-
11:41
-
11:36
-
11:25
-
10:41
-
09:36
-
09:23
-
08:45
-
08:39
-
08:35
-
08:30
-
00:42
-
00:30
- 5 марта 2020
-
23:45
-
23:22
-
22:38
-
21:58
-
21:22
-
20:51
-
20:03
-
19:33
Партнерский контент