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Томшин — пятый в зачёте масс-стартов в Кубке IBU по итогам сезона

Томшин — пятый в зачёте масс-стартов в Кубке IBU по итогам сезона
Биатлон / Кубок IBU 0

Норвежский биатлонист Ларс-Хельге Биркеланд победил в зачёте масс-стартов в Кубке IBU по итогам сезона. Второе место занял его соотечественник Эндре Стрёмсхейм, третье — представитель Германии Лукас Фрачер.

Лучший из россиян, Василий Томшин, стал пятым.

Биатлон. Кубок IBU. Зачёт масс-стартов
1. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — 154.
2. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 116.
3. Лукас Фрачер (Германия) — 108...
5. Василий Томшин (Россия) — 99...
7. Кирилл Стрельцов (Россия) — 88...
16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 45...
26. Антон Бабиков (Россия) — 36.
26. Саид Каримулла Халили (Россия) — 36...
34. Дмитрий Иванов (Россия) — 30.
35. Алексей Слепов (Россия) — 29...
48. Александр Поварницын (Россия) — 20...
57. Семён Сучилов (Россия) — 13.

Стрельцов стал третьим в общем зачёте Кубка IBU. Между первым и вторым местами — одно очко
Томшин стал третьим в последней гонке сезона в Кубке IBU
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