Адвокат Логинова рассказал, когда итальянское дело может быть закрыто

Йоханн Цёггелер, адвокат российского биатлониста Александра Логинова, заявил, что настроен оптимистично в отношении дела против его клиента, которое было возбуждено в Италии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что итальянская полиция в ходе обысков в номере Логинова не нашла улик, которые могли бы использоваться против россиянина.

«Дело до сих пор открыто, думаю, изъятые предметы будут проанализированы. Но прокуратура до сих пор не предприняла никаких действий. Пока нет никаких доказательств, я уверен, что дело будет закрыто после дознания. Но нам нужно набраться терпения», — приводит слова адвоката ТАСС.

Ранее Логинов уже отбыл двухлетнюю дисквалификацию за приём запрещённых препаратов. На чемпионате мира в Антхольце россиянин завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую медаль в гонке преследования.