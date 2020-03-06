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Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Месте, Латыпов — 17-й

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Месте, Латыпов — 17-й
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). С безупречной стрельбой Бё-младший на 22 секунды опередил столь же точного на двух огневых рубежах француза Кентена Фийона Майе. Тарьей Бё уступил младшему брату минуту.

Российские биатлонисты выступили неудачно. Лучшим из них стал Эдуард Латыпов, который, допустив два промаха, занял 17-е место.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.56,8 (0 штрафных кругов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 22,8 (0).
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +1.01,1 (0)…
17. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.54,0 (2)…
38. Матвей Елисеев (Россия) — +2.35,7 (1)…
41. Евгений Гараничев (Россия) — +2.44,8 (2)…
44. Саид Каримулла Халили (Россия) — +2.47,8 (2).
53. Никита Поршнев (Россия) — +3.15,2 (3)…
65. Александр Логинов (Россия) — +3.41,6 (3).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 7, Нове-Место, Чехия
Мужчины. Спринт 10 км
06 марта 2020, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
24:56.8
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+22.8
3
Тарьей Бё
Норвегия
+1:01.1
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