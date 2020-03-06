Поршнев прокомментировал неудачное выступление в спринте на этапе КМ в Нове-Месте

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал результаты спринта, прошедшего на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия). Россиянин финишировал 53-м (+3.15,2 ), допустив три промаха.

«Тяжело, что сказать. Со стрельбой не справился, да и ходом тоже, поэтому сегодня, получается, не мой день.



Состояние перед гонкой? Чувствовал себя неплохо, настраивался на борьбу, думал, что будет легче. Как обычно, на последнем круге накрыло. Ну и до этого, конечно, со стрельбой не справлялся, всё в сумме выдало такой результат.



Проблемы у всей команды? Могу сказать только за себя, что лично я не справился ни с ходом, ни со стрельбой. Особого оправдания у меня нет, был слабее других.



Помог ли чемпионат Европы? Там были шансы бороться за медали. Если бы немножко доработал на рубеже, мог бы принести медали стране. Не пожалел, что туда съездил, но и сюда приехал и достаточно хорошо восстановился, но в гонке чего-то сегодня не хватало», – приводит слова Поршнева «Матч ТВ».