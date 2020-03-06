Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Поршнев прокомментировал неудачное выступление в спринте на этапе КМ в Нове-Месте

Поршнев прокомментировал неудачное выступление в спринте на этапе КМ в Нове-Месте
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал результаты спринта, прошедшего на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия). Россиянин финишировал 53-м (+3.15,2 ), допустив три промаха.

«Тяжело, что сказать. Со стрельбой не справился, да и ходом тоже, поэтому сегодня, получается, не мой день.

Состояние перед гонкой? Чувствовал себя неплохо, настраивался на борьбу, думал, что будет легче. Как обычно, на последнем круге накрыло. Ну и до этого, конечно, со стрельбой не справлялся, всё в сумме выдало такой результат.

Проблемы у всей команды? Могу сказать только за себя, что лично я не справился ни с ходом, ни со стрельбой. Особого оправдания у меня нет, был слабее других.

Помог ли чемпионат Европы? Там были шансы бороться за медали. Если бы немножко доработал на рубеже, мог бы принести медали стране. Не пожалел, что туда съездил, но и сюда приехал и достаточно хорошо восстановился, но в гонке чего-то сегодня не хватало», – приводит слова Поршнева «Матч ТВ».

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Месте, Латыпов — 17-й
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020